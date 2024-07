Roma, 19 lug. (LaPresse) – I familiari del presidente americano, Joe Biden, avrebbero iniziato a discutere di come potrebbe essere un’uscita dell’attuale inquilino della Casa Bianca dalla corsa per un secondo mandato. Lo riporta Nbc, citando due persone a conoscenza dei colloqui. Le discussioni, in particolare, si sarebbero concentrate sulle modalità – laddove Biden dovesse ritirarsi – per mettere il partito democratico nelle condizioni di battere Donald Trump.

