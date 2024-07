Roma, 19 lug. (LaPresse) – In un comunicato diffuso dal suo staff il presidente americano, Joe Biden, ha detto di non vedere l’ora di riprendere la campagna elettorale “la settimana prossima”. Lo riporta la Cnn. “Non vedo l’ora di tornare in campagna elettorale la prossima settimana per continuare a denunciare la minaccia dell’agenda del Progetto 2025 di Donald Trump, sostenendo al contempo il mio curriculum e la visione che ho per l’America: nella quale salviamo la nostra democrazia, proteggiamo i nostri diritti e le nostre libertà e creiamo opportunità per tutti”, ha affermato Biden, aggiungendo che “la posta in gioco è alta e la scelta è chiara. Insieme vinceremo”.

