Roma, 19 lug. (LaPresse) – “I disagi e blocchi informatici che si stanno verificando in diversi Paesi del mondo non sono legati a un attacco informatico a livello globale, ma a un problema tecnico”. È quanto si apprende da fonti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) che “dalle prime ore di questa mattina sta monitorando attentamente la situazione anche in Italia fornendo supporto a chi ne ha bisogno, essendo coinvolti tra gli altri settori delicati come quello energetico e delle infrastrutture”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata