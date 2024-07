Milano, 18 lug. (LaPresse) – “È la prima volta che la sfida del governo dei flussi migratori entra nell’agenda dei lavori della Comunità Politica Europea (CPE) e che ad essa viene dedicata una specifica tavola rotonda, che sono molto felice di aver co-presieduto insieme al collega albanese Edi Rama al Summit di oggi a Blenheim Palace nel Regno Unito. Si tratta di un fenomeno che interessa tutti e che dobbiamo affrontare insieme, intensificando la lotta a quella moderna forma di schiavitù che è il traffico di esseri umani, affrontando le cause profonde della migrazione e garantendo il primo diritto di tutti: quello a non dover migrare”. Così in un post su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

