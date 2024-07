Napoli, 17 lug. (LaPresse) – “Siamo felicissimi di poter riabbracciare nostro figlio”. Queste le prime parole dei genitori di Francesco Flauto, 32enne di Pontecagnano (Salerno) detenuto in Romania in esecuzione di una pena a 4 anni e 2 mesi per traffico di stupefacenti e detenzione di droga, alla notizia del suo trasferimento in Italia diffusa dalla Farnesina. I genitori del 32enne ringraziano l’avvocato Michele Sarno, difensore di Francesco Flauto insieme all’avvocato Francesco Farina corrispondente di studio in Romania, “per tutto quanto messo in campo per permettere il ritorno in Italia di nostro figlio”. Flauto è stato fermato a Costanza, in Romania, il 30 aprile 2023, e condannato a 4 anni e 2 mesi, sentenza divenuta definitiva per la sua decisione di non presentare ricorso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata