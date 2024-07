Roma, 15 lug. (LaPresse) – È saltato addosso, dopo essersi spogliato, all’infermiera dell’ambulanza che lo aveva soccorso. Il fatto è avvenuto in piazzale del Verano, nel quartiere di San Lorenzo. L’uomo arrestato dalla polizia per violenza sessuale, era stato soccorso nell’attività commerciale di sua proprietà, perché stava dando in escandescenza, rompendo i vetri e le suppellettili del negozio. Ma dopo che i sanitari erano riusciti a farlo salire a bordo, dopo qualche minuto il 55enne si è avventato contro l’operatrice sanitaria.

