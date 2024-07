Genova, 11 lug. (LaPresse) – “Secondo il provvedimento non ci sono più problemi di tutela della prova. Secondo questa interpretazione se leggiamo tra le righe il messaggio è che le dimissioni sarebbero l’unica soluzione per uscire da questa situazione, per eliminare la possibilità di esercitare influenze”. Così a La Presse l’avvocato Stefano Savi, legale del governatore Ligure Giovanni Toti, dopo che il Tribunale del riesame questa mattina si è pronunciato a respingendo la richiesta di revoca della misura cautelare in atto nei confronti del presidente ai domiciliari del 7 maggio per l’inchiesta sulla corruzione in Liguria. Il legale ha poi precisato che il tema delle dimissioni resta una decisione personale del governatore.

