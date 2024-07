Milano, 10 lug. (LaPresse) – Il Tribunale di Milano ha condannato a 6 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione il trapper Andrea Arrigoni, in arte Shiva, imputato di duplice tentato omicidio, detenzione e porto abusivo d’arma e ricettazione per i fatti della sera dell’11 luglio 2023, quando Arrigoni ha esploso 4 colpi di pistola nei confronti di due fighter di MMA, Alessandro Maria Rossi di 25 anni e Walter Pugliesi di 30, rispettivamente di Vimercate e Lodi, che gli avevano teso un agguato nell’ambito della ‘faida fra trapper’ nel cortile dell’etichetta discografica ‘Milano Ovest di via Cusago a Settimo Milanese, in provincia di Milano.

