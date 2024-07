Milano, 9 lug. (LaPresse) – Il tribunale distrettuale Basmanny di Mosca ha ordinato l’arresto di Yulia Navalnaya, vedova dell’oppositore russo Alexei Navalny, morto in carcere. È accusata di partecipazione a un’organizzazione estremista. Lo ha riferito all’agenzia Tass il servizio stampa del tribunale. “Yulia Borisovna è fuggita dalle indagini preliminari ed è quindi ricercata”, si legge in una nota del tribunale. Il termine della sua detenzione sarà calcolato dal momento dell’estradizione di Navalnaya in Russia, visto che vive all’estero, o dal momento del suo arresto in territorio russo. L’accusa contro di lei prevede una pena dai 2 ai 6 anni di reclusione.

