Roma, 8 lug. (LaPresse) – “I terroristi russi hanno lanciato ancora una volta un massiccio attacco missilistico contro l’Ucraina” prendendo di mira diverse città, come “Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk, con oltre 40 missili di vario tipo. Sono stati danneggiati condomini, infrastrutture e un ospedale pediatrico”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Tutti i servizi sono impegnati per salvare quante più persone possibile – prosegue – E il mondo intero deve usare tutta la sua determinazione per porre fine finalmente agli attacchi russi. Uccidere è ciò che Putin porta. Solo insieme possiamo portare vera pace e sicurezza”.

