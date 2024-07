Milano, 5 lug. (LaPresse) – “Vedevo che a pochi metri di distanza l’amico e collega Antonio Tajani definiva ininfluente e irrilevante quello che potrebbe essere il terzo gruppo al Parlamento europeo, io aspetterei metà luglio per verificare chi è rilevante e chi è irrilevante”. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, al Forum in Masseria in corso a Manduria (Taranto).

