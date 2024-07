Milano, 5 lug. (LaPresse) – “In seguito a questo risultato, mi dimetterò da leader del partito, non immediatamente, ma una volta che saranno stati presi gli accordi formali per la selezione del mio successore”. Lo ha detto Rishi Sunak, premier uscente alla guida del partito dei conservatori, parlando fuori da Downing Street dopo la vittoria dei laburisti alle elezioni legislative che si sono tenute ieri. “È importante che, dopo 14 anni di governo, il Partito conservatore si ricostruisca, ma anche che riprenda il suo ruolo cruciale di opposizione in modo professionale ed efficace”, ha aggiunto.

