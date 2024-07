Roma, 4 lug. (LaPresse) – Il presidente cinese, Xi Jinping, si è congratulato con Antonio Costa per la elezione a presidente del Consiglio europeo. Lo riporta il China Daily, citando un messaggio nel quale Xi sottolinea che Pechino ha sempre considerato l’Europa “un polo importante in una struttura multipolare” e ha “attribuito grande importanza al ruolo vitale dell’Unione Europea negli affari globali e si è impegnata a sviluppare un partenariato strategico globale Cina-Ue”. Xi anche affermato di attribuire grande importanza allo sviluppo delle relazioni tra Bruxelles e Pechino e di essere pronto a collaborare con Costa per garantire che Cina e Ue rimangano partner fermi, approfondiscano la comunicazione strategica, migliorino la comprensione reciproca e la fiducia politica, creino un ampio consenso, espandano gli scambi e la cooperazione in vari campi, così da raggiungere uno sviluppo solido e costante delle relazioni Cina-Ue e apportare nuovi contributi alla pace e allo sviluppo nel mondo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata