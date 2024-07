Milano, 4 lug. (LaPresse) – La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per la ministra del Turismo Daniela Santanchè e di altre 16 persone, tra amministratori e sindaci di Visibilia Editore. Il reato ipotizzato, fa sapere la procura diretta da Marcello Viola in una nota, è quello di falso in bilancio per gli anni dal 2016 al 2022 per Visibilia Editore Spa, dal 2016 al 2020 per Visibilia srl in liquidazione e dal 2021 al 2022 per Visibilia editrice srl.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata