Roma, 1 lug. (LaPresse) – Israele “sta procedendo verso la fine della fase di eliminazione dell’esercito terroristico di Hamas”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, incontrando gli studenti del National defense college. Una riunione a cui hanno partecipato anche studenti stranieri provenienti da Paesi come Germania, Singapore, Giappone, Italia, Repubblica Ceca e Corea del Sud. Lo riporta The Times of Israel. “Ci sarà una prosecuzione per colpire i resti”, ha aggiunto Netanyahu, che ha promesso il raggiungimento di tutti gli obiettivi della guerra.

