Roma, 1 lug. (LaPresse) – Nei 189 istituti di pena per adulti, presenti in Italia, su una popolazione detenuta totale di 61.457 detenuti, secondo i dati del Dap che LaPresse ha visionato, 19.259 sono cittadini stranieri, pari al 31,29% del totale, suddivisi in 18.503 uomini e 756 donne.

