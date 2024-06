Milano, 30 giu. (LaPresse) – È di due morti e un disperso il bilancio della frana che si è registrata a Fontana, in Val Bavona (territorio del Comune di Cevio) in Canton Ticino, Svizzera, colpita dal maltempo. Due corpi sono stati ritrovati dalla polizia cantonale, come spiega Rsi, mentre sono in corso le ricerche di un terzo disperso. Al momento ci sarebbero 300 persone bloccate a Peccia, dove si sarebbe dovuto tenere un torneo di calcio. Danni anche lungo il fiume in bassa Valmaggia e nel Locarnese dove ieri per ore è saltata l’elettricità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata