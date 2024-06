Roma, 30 giu. (LaPresse) – Secondo i primi exit poll pubblicati da Bfmtv il Rassemblement National sarebbe in testa con il 33% dei voti al primo turno delle elezioni politiche in Francia. Segue la formazione di sinistra Nuovo fronte popolare con il 28,5% dei consensi. Terza la coalizione macronista Ensemble pour la République, con il 22%. Sulla base dei risultati della prima tornata, l’Istituto Elabe prevede che il Rn otterrebbe tra 260 e 310 seggi nell’Assemblea Nazionale. Potrebbe quindi potenzialmente ottenere la maggioranza assoluta, fissata in 289 deputati. Npf, invece, otterrebbe tra i 115 e 145 seggi. La coalizione di Macron scenderebbe a 90-120 seggi, rispetto ai 245 attuali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata