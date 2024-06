Washington (Usa), 28 giu. (LaPresse) – “So che non sono giovane, dico una cosa ovvia”. Così Joe Biden, nel comizio a Raleigh, in North Carolina, ha affrontato il tema della sua età, riemerso prepotentemente dopo il dibattito tv di giovedì sera con Donald Trump. “Non lavoro più come un tempo, non parlo più fluentemente come un tempo e non so fare più i dibattiti come un tempo, ma so dire la verità”, ha detto il presidente. “So come fare questo lavoro”, ha aggiunto.

