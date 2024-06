Roma, 25 giu. (LaPresse) – Si chiamava Marco Torre e aveva 27 anni, la 76esima vittima della strada nella Capitale da inizio anno. La tragedia è avvenuta questa mattina sul Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza all’altezza di Selva Candida, fra gli svincoli di via Cassia e via Aurelia, questa mattina. Il 27 enne, che prestava servizio al Ministero dell’Interno, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, era un appartenente alla Polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, la motocicletta su cui viaggiava Marco Torre, si è scontrata con un’utilitaria che era parcheggiata sulla corsia d’emergenza. Subito dopo l’impatto il mezzo a due ruote ha preso fuoco, non dando scampo al conducente che è morto poco dopo. L’uomo di 40 anni che era a bordo della macchina invece, è stato trasportato il codice giallo in ospedale.

