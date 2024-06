Roma, 24 giu. (LaPresse) – “Abbiamo fatto il punto sull’eccellente stato delle relazioni bilaterali tra Roma e Budapest. L’Ungheria è un importante partner europeo, per noi è un prezioso alleato, anche in ambito Nato. Sono molto soddisfatta dell’intensificazione degli ultimi mesi, tanto del nostro dialogo politico quanto del rafforzamento delle nostre relazioni economiche. Le aziende italiane guardano con sempre maggiore interesse al mercato ungherese in termini di investimenti ed esportazioni”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro ungherese Viktor Orban.

