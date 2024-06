Roma, 21 giu. (LaPresse) – Brutta avventura per Roberto Baggio ieri sera nella sua villa di Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza. L’ex fantasista della Nazionale è stato aggredito e rapinato da una banda di malviventi che si è introdotta nell’abitazione proprio nei momenti in cui Baggio, con i suoi familiari, stava guardando la partita dell’Italia impegnata contro la Spagna agli Europei. I banditi hanno colpito alla testa il ‘Divin codino’ con il calcio di una pistola, e quindi lo hanno chiuso insieme ai suoi parenti in una stanza. Il bottino è ancora da quantificare, ma i ladri sono riusciti a portar via oggetti preziosi e denaro. Riuscito a liberarsi, Roberto Baggio ha chiamato i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda.

