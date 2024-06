Bruxelles, 20 giu. (LaPresse) – Il Pd rinuncerà alla presidenza del gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento europeo e appoggerà la riconferma della spagnola uscente Iratxe Garcia Pèrez. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate di S&D. Sarebbe questo l’esito della due giorni di incontri tra la segretaria del Partito democratico Elly Schlein e la presidente uscente del gruppo S&D. Le due leader si sono viste ieri sera a Bruxelles e anche oggi con l’obiettivo di definire le prossime nomine in seno al gruppo. Il Pd, forte dei suoi 21 eurodeputati, poteva aspirare alla presidenza del secondo gruppo più grande dell’Eurocamera (oggi a 136 seggi), avendo superato i socialisti del Psoe che si sono fermati a 20 seggi. Da una parte il risultato oltre le aspettative ha colto di sorpresa il Pd, dall’altra la decisione della leader spagnola uscente di ricandidarsi ha portato a questo scenario. In cambio il Pd potrebbe aspirare ad altri posti, come un numero maggiore di presidenze di commissione.

