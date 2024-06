Roma, 19 giu. (LaPresse) – “Da qui all’autunno ci sarà moltissimo lavoro da fare, per la preparazione dei piani pluriennali di spesa. L’Italia potrà contare sul sostengo delle Commissione e sulla collaborazione eccellente che si è costruita in questi anni con tutti i governi sul Pnrr”. Così il Commissario europeo Paolo Gentiloni in un videomessaggio inviato in occasione della relazione annuale dell’Upb, presentata al Senato.

