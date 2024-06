Roma, 19 giu. (LaPresse) – “L’ho detto e lo ribadisco: tra tutte le misure di cui si discute questa è un must, un impegno inderogabile. È la prima cosa che dobbiamo assicurare e la confermeremo”. Così Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, a margine della relazione Upb, risponde a chi gli chiede se, a fronte della procedura di infrazione aperta dall’Ue verso l’Italia per deficit, il taglio del cuneo sarà confermato. Ma lo sarà anche in deficit? “I deficit – chiosa Giorgetti – sono quelli che abbiamo indicato nel nostro percorso nella NADEF e nel DEF e che intendiamo assolutamente rispettare”.

