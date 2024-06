Torino, 19 giu. (LaPresse) – L’autonomia differenzia “è un rischio enorme, una prospettiva che non solo è pessima per il Sud ma indebolirà la capacità competitiva del Paese”. Lo dice a LaPresse Luca Bianchi, direttore generale della Svimez, in merito all’approvazione alla Camera del ddl sull’Autonomia differenziata.

