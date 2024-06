Roma, 18 giu. (LaPresse) “Abbiamo risposto, nella giornata odierna, agli ultimi dubbi della Commissione europea e auspichiamo che questo permetta in tempi ragionevolmente brevi il perfezionamento dell’acquisizione di una quota di ITA Airways da parte di Lufthansa”. È’ quanto si legge in una nota del Mef. “Attendiamo, come previsto, la decisione formale entro il 4 luglio prossimo e siamo già al lavoro perché si concretizzino le condizioni concordate con la Commissione per poter finalizzare, nei prossimi mesi, l’operazione”, conclude via XX Settembre.

