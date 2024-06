Fasano (Brindisi), 15 giu. (LaPresse) – In merito alla mancanza della parola aborto nella dichiarazione finale del G7 “credo che la polemica sia stata costruita in maniera artefatta infatti non è esistita nelle nostre discussioni anche perché non c’era nulla su cui litigare”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa finale del G7 a Borgo Egnazia. “Non c’è alcun riferimento all’aborto perché le cose già date per acquisite non vengono ripetute – ha aggiunto – nella dichiarazione finale del vertice di Hiroshima era stato già chiarito il diritto all’aborto libero e sicuro”.

