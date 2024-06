Milano, 14 giu. (LaPresse) – “Sono sempre stato convinto che il genere maschile dovrebbe essere grato ogni volta che vede una donna crescere, perché gli uomini ne hanno bisogno. Hanno enormemente bisogno del contributo protagonista femminile in maniera assolutamente paritaria”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le vincitrici del premio promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario. L’appuntamento di stasera al Colosseo, “uno dei simboli di Roma e del nostro Paese, sarà un’occasione per sottolineare quanta strada si fa. E non è ancora abbastanza”, ha aggiunto. “Vi ringrazio molto per questo. Ringrazio Lella Golfo per avermi coinvolto anche l’anno passato. È stato quello a La Sapienza un momento particolarmente significativo, con questo piccolo esercito che si manifestava e che ogni anno si accresce”. “Benvenute, è davvero un piacere farvi i complimenti il premio, ma soprattutto il ringraziamento per quel che fate da protagoniste del nostro Paese”, ha concluso Mattarella.

