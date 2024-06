Milano, 14 giu. (LaPresse) – “Oggi gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno compiuto un passo avanti per rafforzare la difesa dell’Ucraina nella guerra per la sua indipendenza”. Lo scrive su X il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo la prima giornata del G7. “Firmando un accordo per sostenere gli sforzi dell’Ucraina volti a difendersi e scoraggiare future aggressioni, stiamo dimostrando a Putin che restiamo uniti – ora e nei decenni a venire”, ha aggiunto.

