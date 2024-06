Borgo Egnazia (Brindisi), 13 giu. (LaPresse) – “Abbiamo dedicato un focus all’Africa, tema al quale la presidenza italiana tiene particolarmente del quale continueremo a parlare anche nella giornata di domani sia nella sessione dedicata alla migrazione che sarà la sessione di apertura della mattinata sia nella sessione che vedrà anche il coinvolgimento delle nazioni invitate. Ho raccolto dai miei colleghi ampio sostegno, ampia condivisione per il Piano Mattei per l’Africa, per l’approccio italiano che è un approccio di cooperazione da pari a pari con le nazioni africane, che sta dando i suoi frutti con l’avvio dei primi progetti pilota”. Così la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione rilasciata sul campo del San Domenico Golf Club al termine della prima giornata dei lavori del G7 di Borgo Egnazia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata