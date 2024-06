Milano, 9 giu. (LaPresse) – Mentre Benny Gantz annuncia che lascerà il governo israeliano, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha chiesto in un post sul social X che il leader del partito di Unità Nazionale rimanga. “Israele è impegnato in una guerra esistenziale su più fronti”, ha scritto Netanyahu, “Benny, non è il momento di abbandonare la campagna: è il momento di unire le forze”. “La mia porta rimarrà aperta a qualsiasi partito sionista disposto a farsi carico del peso e a contribuire a ottenere la vittoria sui nostri nemici e a garantire la sicurezza dei nostri cittadini”, ha aggiunto.

