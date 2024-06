Cape Canaveral (Florida, Stati Uniti), 5 giu. (LaPresse/AP) – Dopo una serie di rinvii Boeing ha lanciato la capsula Starliner con due astronauti della Nasa a bordo, seguendo SpaceX come ‘servizio taxi’ per l’agenzia spaziale americana. Il viaggio di circa 25 ore condurrà Butch Wilmore e Suni Williams sulla Stazione spaziale internazionale, dove resteranno per una settimana prima di tornare sulla Starliner per il viaggio di rientro. Il rientro sulla Terra è previsto per il 14 giugno, con atterraggio nel deserto degli Stati Uniti occidentali.

