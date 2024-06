Milano, 5 giu. (LaPresse) – Un candidato del partito di estrema destra tedesco AfD alle elezioni comunali è stato aggredito ieri sera con un coltello a Mannheim, nel sudovest della Germania, in Baden-Württemberg. Lo riportano i media tedeschi, aggiungendo che l’uomo è rimasto ferito e il responsabile dell’aggressione è stato arrestato. La Bild riporta che il portavoce dell’AfD Emil Sänze ha identificato il politico aggredito come Heinrich K., 62 anni, aggiungendo che sarebbe stato aggredito in totale da 3 persone, 2 delle quali ancora in fuga. Secondo la ricostruzione, l’aggressione è avvenuta intorno alle 22.45 di martedì nella piazza del mercato. Il partito ha accusato dell’attacco estremisti di sinistra.

