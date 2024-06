Roma, 4 giu. (LaPresse) – “Oggi il mondo celebra la Giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Purtroppo, negli ultimi 10 anni, abbiamo vissuto pienamente la tragedia di questa data”. Lo scrive su Telegram il commissario del parlamento ucraino per i diritti umani Dmytro Lubinets. “In Ucraina, il 4 giugno è anche la Giornata del ricordo dei bambini morti a causa dell’aggressione armata della Federazione Russa contro l’Ucraina – prosegue – Dal 2014, si sa che almeno 790 bambini sono morti a causa della guerra della Russia contro l’Ucraina. Si tratta di 790 universi uccisi e di famiglie in lutto. Ogni tragedia di questo tipo è un’altra prova del genocidio del popolo ucraino. Il mondo deve reagire all’uccisione di bambini innocenti e agire per punire la Russia e prevenire nuove vittime”.

