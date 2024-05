Milano, 30 mag. (LaPresse) – “Noi non invieremo alcun militare a combattere contro i russi in territorio ucraino, né potranno essere utilizzate armi italiane per colpire in territorio russo. Lo impedisce la nostra Costituzione”. Lo ha detto il vicepresidente del consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante un punto stampa all’ambasciata italiana a Praga.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata