Genova, 23 mag. (LaPresse) – Non si svolge in tribunale a Genova ma nella caserma della Guardia di Finanza di molo Giano a Genova questa mattina l’interrogatorio del Presidente della Regione Liguria – sospeso – Giovanni Trotti, agli arresti domiciliari dallo scorso 7 di maggio con l’accusa di corruzione nell’ambito dell’inchiesta delle procure di Genova e La Spezia. Toti viene sentito in queste ore dai pm Federico Manotti e Luca Monteverde, assistito dal suo legale Stefano Savi, all’interno della caserma del Roan dentro le aree portuali, protetto all’interno di un’area non accessibile.

