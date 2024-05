Milano, 9 mag. (LaPresse) – “La Russia farà di tutto per evitare un conflitto globale”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, parlando dalla Piazza di Rossa a Mosca in occasione della parata militare per il Giorno della Vittoria, in cui ogni anno il Paese celebra la vittoria contro i nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Lo riporta l’agenzia Tass.

