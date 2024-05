Trento, 8 mag. (LaPresse) – In relazione all’incendio scoppiato all’Alpitronic di Bolzano, la Protezione civile del Trentino fa sapere che sta “monitorando l’eventuale presenza di fumi che dovessero giungere nel territorio della provincia di Trento trasportati dai venti. Al momento questa eventualità appare esclusa. Non si registrano infatti anomalie nella qualità dell’aria da parte delle centraline di Appa più vicine al confine provinciale a nord”. In ogni caso la Protezione civile continua a monitorare la qualità dell’aria e “rimane a disposizione con tutte le sue componenti, a partire dai vigili del fuoco permanenti e dai corpi dei volontari, se dai colleghi dell’Alto Adige dovesse giungere una richiesta di collaborazione”.

