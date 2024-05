Roma, 7 mag. (LaPresse) – Al ministro Carlo Nordio “abbiamo detto in un clima di franchezza, che ha contraddistinto l’incontro, che tutta la magistratura associata in tutte le sue componenti è contraria alla riforma”. Così il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, dopo l’incontro nel ministero di via Arenula con il Guardasigilli Carlo Nordio.

