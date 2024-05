Milano, 4 mag. (LaPresse) – La delegazione di Hamas prevista per arrivare al Cairo non presenterà una risposta all’ultima proposta di un accordo sugli ostaggi in cambio di tregua con Israele. Lo ha detto una fonte palestinese all’emittente pubblica Kan. Secondo la fonte, la delegazione si recherà nella capitale egiziana per ulteriori negoziati e ribadirà le richieste di Hamas per un accordo, in particolar modo un impegno da parte di Israele a porre fine alla guerra.

