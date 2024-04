Milano, 28 apr. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden “ha ribadito la sua chiara posizione” sull’operazione israeliana a Rafah durante una telefonata con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Il Presidente ha riaffermato il suo impegno assoluto per la sicurezza di Israele, dopo il successo della difesa contro l’attacco senza precedenti dell’Iran con missili e droni all’inizio del mese”, si legge in una nota della Casa Bianca, “ha inoltre esaminato i colloqui in corso per garantire il rilascio degli ostaggi e l’immediato cessate il fuoco a Gaza. Il Presidente ha fatto riferimento alla sua dichiarazione, insieme ad altri 17 leader mondiali, in cui chiedeva ad Hamas di rilasciare senza indugio i propri cittadini per garantire il cessate il fuoco e i soccorsi alla popolazione di Gaza”. “Il Presidente e il Primo Ministro hanno anche discusso dell’aumento dell’assistenza umanitaria a Gaza, anche attraverso i preparativi per l’apertura di nuovi valichi settentrionali a partire da questa settimana”, continua la nota, “il Presidente ha sottolineato la necessità che questi progressi siano sostenuti e rafforzati in pieno coordinamento con le organizzazioni umanitarie”.

