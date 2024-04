Rafah (Striscia di Gaza), 23 apr. (LaPresse/AP) – Il portavoce del braccio armato di Hamas ha affermato che il tempo sta per scadere per raggiungere un accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti dal gruppo militante. Il portavoce Abu Obeida, ha affermato in una dichiarazione video trasmessa dalla rete Al Jazeera che “la palla è nel campo” di Israele, ma che “il tempo stringe e le opportunità stanno diminuendo”. Ha suggerito che gli ostaggi potrebbero fare la stessa fine di Ron Arad, l’aviatore israeliano è ancora disperso dopo essere stato catturato dai militanti in Libano nel 1986. Abu Obeida ha usato un tono di sfida, affermando che “il nemico non ha ottenuto nulla negli ultimi 200 giorni se non massacri, distruzioni e uccisioni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata