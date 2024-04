Milano, 17 apr. (LaPresse) – “Dio benedica i combattenti di Hamas, i guerrieri più coraggiosi del pianeta”. È uno dei messaggi in chat che il 29enne italiano, di origini egiziane, arrestato a Milano per propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all’odio razziale e religioso, aggravate dall’apologia della Shoah, aveva mandato in chat private sulla sua intenzione di intraprendere il jihad. Messaggi dello stesso tipo sarebbero anche state detti pubblicamente in più occasioni.

