Milano, 30 apr. (LaPresse) – “Spero che Putin” “dimostri la volontà di negoziare sinceramente in linea con i principi fondamentali che sono al centro della comunità internazionale e della Carta delle Nazioni Unite: sovranità, integrità territoriale, indipendenza”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Anthony Blinken in una conversazione con il presidente del World Economic Forum, Borge Brende. “Nel momento in cui la Russia dimostrerà di essere sinceramente disposta a negoziare, noi saremo sicuramente lì”, ha spiegato. “E credo che anche gli ucraini saranno lì”.

