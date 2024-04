Bruxelles, 17 apr. (LaPresse) – “Secondo i trattati, l’Ue non ha competenza sul diritto all’aborto. La legislazione in questo settore spetta agli Stati membri. Su un’osservazione più generale, vorremmo segnalare le parole della presidente von der Leyen che afferma, in un tweet del 28 ottobre 2020, che forti diritti delle donne sono una risorsa e un risultato di cui l’intera Europa deve essere orgogliosa”.

