Si cerca un prolungamento oltre il 17 luglio

Secondo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, c’è un’intesa sull’estensione dell’accordo per il passaggio del grano ucraino attraverso il Mar Nero. “La Russia e la Turchia sono sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda l’estensione dell’accordo sui cereali del Mar Nero”, ha detto il leader di Ankara, come riporta l’agenzia Anadolu. L’accordo, firmato tra Ucraina e Russia con la mediazione della Turchia che permette di esportare in sicurezza il grano ucraino attraverso il Mar Nero, è in scadenza il prossimo 17 luglio.

Cremlino: “Da parte nostra nessuna dichiarazione”

Da parte russa, invece, no comment. “Non ci sono state dichiarazioni su questo punto da parte russa“, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta Ria Novosti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata