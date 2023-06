Roma, 9 giu. (LaPresse) – “Resteremo al fianco di Zelensky fino alla fine, assolutamente sì. Noi siamo state tra le nazioni più serie da questo punto di vista, e io sono fiera di questo. L’Italia non è quella ‘spaghetti e mandolino’ che qualcuno a volte ha tentato di raccontare, io voglio governare un’Italia che cammina a testa alta nella storia, che è credibile, affidabile, seria, e che per questo è in grado di difendere i suoi interessi nazionali”. Così la premier Giorgia Meloni intervistata da Bruno Vespa alla quarta edizione del ‘Forum in Masseria’.

