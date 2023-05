Madrid (Spagna), 29 mag. (LaPresse) – “La Spagna vuole voltare pagina”, e gli spagnoli “hanno detto basta a Sanchez”, “io da poco più di anno ho ottenuto la fiducia del mio partito come leader, ora chiedo la fiducia dei cittadini per essere il prossimo presidente del governo della Spagna”. Lo ha detto il leader del Partito popolare Alberto Núñez Feijóo, in conferenza stampa dal quartier generale del partito in calle Genova, a Madrid. Ieri abbiamo vinto le amministrative “ma il ‘sanchismo’ non è stato ancora abrogato. La Spagna è chiamata a farlo in 54 giorni e da lì deciderà il suo cammino”, ha affermato Feijóo che ha poi offerto agli elettori “un governo preparato”. “Chiedo al mio Paese un’opportunità in nome della moderazione, della serenità e del rispetto istituzionale”, ha aggiunto.

