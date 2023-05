Milano, 22 mag. (LaPresse) – “Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini della regione di Belgorod, da oggi è stato introdotto un regime legale di operazioni antiterrorismo, che stabilisce misure speciali e restrizioni temporanee”. Lo ha annunciato il governatore della regione russa Vyacheslav Gladkov, in un messaggio su Telegram, come riporta Ria Novosti. Le nuove misure prevedono controlli dei documenti d’identità. Inoltre saranno sospese le attività di organizzazioni e strutture produttive in cui vengono utilizzate sostanze esplosive, radioattive, chimiche e biologiche pericolose. La decisione arriva dopo la notizia di un’incursione nella regione di ‘partigiani russi’.

